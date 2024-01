Spari alla festa di Capodanno del sottosegretario Delmastro | una deputato della Meloni ferisce un uomo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un evento drammatico ha scosso la tranquilla notte dia Rosazza, un piccolo comune in Valle Cervo. Emanuele Pozzolo,del partito Fratelli d’Italia, è stato coinvolto in un incidente che ha visto un proiettile feriregamba il genero di un agentescorta delGiustizia, Andrea, suo compagno di partito. La, organizzata nella salapro loco, era stata affittata dsindaca di Rosazza, Francesca, sorella di Andrea. Tra gli invitati, ilstesso accompagnato dsua scorta e familiari, inclusa la vittima, il maritofiglia di ...

festa aveva partecipato il sottosegretario con la scorta e alcuni familiari, tra cui il marito della figlia di un agente della penitenziaria, che scorta Delmastro dopo il caso Cospito. Al cenone ...Promosso in Prima Squadra9ª Giornata del Campionato Serie C Now Girone A 2023/2024, Turrini ... Precedentenella notte di Capodanno, paura tra i residenti: erano pistole giocattolo, due ...Ferito ad una gamba da un proiettile partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo. È accaduto ad una festa di Capodanno nel Biellese: il ferito è ...La testimonianza del deputato biellese a Repubblica: "Verso l’1.30 dopo il brindisi, alcune canzoni. la festa era finita: io sono uscito dalla sala per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanz ...