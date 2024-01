Spalletti torna a parlare di De Laurentiis | l’intervista è imperdibile

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Luciano, attuale c.t dell’Italia, è e resterà per sempre nei cuori dei tifosi napoletani grazie allo scudetto. L’anno 2023 è stato quello del terzo scudetto della storia partenopea, probabilmente il più bello per i tifosi partenopei da 20 anni a questa parte. Il Napoli ha praticamente stracciato un campionato, chiudendolo tecnicamente a gennaio. Un campionato, lo scorso, che ha visto gli azzurri stravincere contro i favori di ogni pronostico, scoprendo talenti indiscutibili come Kvaratskhelia ed Osimhen e non solo. Nonostante le grandi giocate dei calciatori, però, per molti il vero protagonista dell’impresa è stato Luciano, attuale commissario tecnico della nazionale. L’ex Inter e Roma, arrivato a Napoli nell’estate del 2021, ha prima ricondotto gli azzurri in Champions League dopo due stagioni di attesa, per poi regalare alla ...