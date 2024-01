Sono sola a Capodanno | 94enne chiama il 112 e arrivano due poliziotti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Si sentivae non voleva passare in solitudine l’ultimo giorno dell’anno. Così ieri sera Ileana, una signora di 94 anni che vive a Biella hato il 112. Nessun allarme, ha spiegato all’agente che ha risposto. Voleva solo avere un po' di compagnia. Così due agenti della squadra volante della questura cittadina, Gaetano e Gabriele, hanno deciso di raggiungerla e di trascorrere un po'...

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini , ex naufraghi de L’ Isola dei Famosi , hanno coronato il loro sogno in divisione dei beni. (comingsoon)

Nel mese di marzo 2024 tornerà l’ Isola dei Famosi con una nuova edizione che si svolgerà in Honduras . Al timone ci sarà come sempre Ilary Blasi , ... (anticipazionitv)

Si sentiva sola e non voleva passare in solitudine l’ultimo giorno dell’anno. Così ieri sera Ileana, una signora di 94 anni che vive a Biella ha ... (feedpress.me)

intervenuti: Nicola Fratoianni (deputato, Alleanza Verdi e Sinistra). Questo contenuto è disponibile anche nellaversione audio.La violenza delle guerre in corso, evocate e minacciate" infatti "non nasce da", ma "da quel ... Libertà che, quanti esercitano pubbliche funzioni - a tutti i livelli - ,chiamati a garantire. ...«I nostri tempi, vuoti di pace, hanno bisogno di una Madre che ricompatti la famiglia umana», ha detto Papa Francesco presiedendo la celebrazione della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre ...Si sentiva sola e non voleva passare in solitudine l’ultimo giorno dell’anno. Così ieri sera Ileana, una signora di 94 anni che vive a Biella ha chiamato ...