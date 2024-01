Sono 274 i feriti per i botti di Capodanno Donna uccisa a Napoli da un proiettile vagante

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AGI - È pesante il bilancio dei 'di' elaborato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Unadi 45 anni di Afragola (), raggiunta alla tempia da unnel corso dei festeggiamenti, è morta in ospedale mentre istati in tutto 274 (di cui 12 dovuti all'uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d'artificio), il 52% in più rispetto ai 180 dello scorso anno. I ricoverati di quest'anno49 (un anno fa erano stati 48). In aumento anche igravi: cistati 2 casi con prognosi superiore ai quaranta giorni, per ferita d'arma da fuoco, rispetto a un caso dell'anno precedente; mentrestati 25 i casi, con prognosi superiore ai ...

