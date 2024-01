Sondaggi | chi è che sta mollando il governo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Come stanno andando le cose per questo? Bisogna stare attenti aiperché in realtà è in calo il consenso nei confronti delche è passato dal dal 54% al 44% dopo un anno. È abbastanza fisiologico, ma la cosa incredibile è che Fratelli d’Italia passa dal 26% al 29,3%. Nonostante il calo della coalizione di, il partito della Meloni è aumentato di 3 punti percentuali nella scala dei consensi a danni di Forza Italia e Lega. Il partito della Schlein è invece stabile al 19%, mentre il Movimento 5 Stelle che sale al 17,2%. Il dato fondamentale di questiriguarda però chi sta abbandonando il. Non c’è da stupirsi che a farlo siano esattamente quelli che sono stati meno aiutati dalin questa finanziaria, cioè i lavoratori ...