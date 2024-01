Sisma di magnitudo 7 5 fa tremare il Giappone | allarme rientrato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Grande paura in, dove un terremoto di7.5, verificatosi al largo della costa occidentale, ha scosso la prefettura di Ishikawa al centro dell'isola di Honsu, una delle più grandi del Paese asiatico. Ilè avvenuto intorno alle 8,10 ora italiana, corrispondente alle 16,10 ora locale. La zona interessata si trova a circa 500 chilometri da Tokyo. Le autorità hanno immediatamente invitato la popolazione a lasciare la costa dell'area colpita e hanno emanato un'allerta tsunami, che è scattata anche nell'estremo oriente della Russia e in Corea. Dopo poche ore fortunatamente il "grandetsunami", con la previsione di onde fino a tre metri in un'area larga 300 chilometri dall'epicentro del terremoto, è stato declassato. Il bilancio resta comunque pesante dal punto di vista dei danni. Nella ...