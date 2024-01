Sharenting | i genitori devono stare attenti a condividere online contenuti dei propri figli | dalle ecografie ai video delle recite scolastiche

, che cos'è, quali sono le conseguenze a cui ivanno incontro Che cos'è loQuali sono le conseguenze a cui ivanno incontro Scopriamolo insieme all'interno di questo articolo., che cos'è Negli ultimi ...O no Lo spot (inquietante) che spiega aiperché non devono postare le foto dei figli X Leggi anche › Che cos'è lo: i rischi e i consigli per proteggere i bambini ...Il sesto intervento nella rubrica "Bambini social - un giorno questo like sarà tuo" dell'assessore al welfare del Comune di Napoli ...Questo fenomeno viene chiamato Sharenting, cioè la condivisione costante, da parte dei genitori, di contenuti che riguardano i propri figli. Il termine Sharenting è stato coniato negli Stati Uniti e ...