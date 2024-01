Serie A | La rinascita di Lorenzo Lucca | il ‘cyborg’ italiano che studia Haaland e Ibrahimovic

(Di lunedì 1 gennaio 2024) 2024-01-01 18:35:57A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: EIl calcio, come molte cose nella vita, è una questione di perseveranza. Andare passo dopo passo, senza saltare tappe. Rispettare il processo naturale delle cose. È la vita quotidiana che solo pochi eletti evitano. Ed è quello(Moncalieri, Italia, 2000) Ha dovuto ritornare su quella strada dopo due anni che sono stati delle vere montagne russe per il giovane attaccante.è rinata. Un ‘wonderkid’ di Football Manager… o quello che sarebbe diventato il nuovo Luca Toni di ‘Calcio’. Sette gol in questa stagione con l’Udinese e un livello così alto da fargli sognare la Nazionale italiana. “Devo guadagnarmelo”, ammette con cautela. A 23 anni ha vissuto molto… e sta tornando sul treno del ...

Con la speranza di una pronta, VOTO: 5 MERCATO' ALBA: chiudiamo la nostra panoramica con laB maschile e con l'unica compagine della 'Granda' presente. Tanto per cambiare, anche il ......sognare o disperare i tifosi per un mese al fine di dare una spolverata agli organici dellaA. Andando a ritroso nel passato recente, quattro anni fa si pongono le basi per ladel ...L'abolizione del Decreto Crescita rischia di mettere in difficoltà i club della serie A ma dal Governo potrebbe arrivare un assist in tema di stadi e scommesse ...Edoardo Goldaniga è stato una delle pedine fondamentali di Claudio Ranieri nella rinascita del Cagliari in Serie B Edoardo Goldaniga è stato una delle pedine fondamentali di Claudio Ranieri nella rina ...