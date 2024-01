Senzatetto muore di stenti dietro il palco del concerto di Capodanno

Leggi su today

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il suo corpo, ormai senza vita, era a poca distanza daldeldi, dove i The Kolors e Arisa hanno cantato insieme ai migliaia di napoletani accorsi in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Lui, un clochard di origini asiatiche, non ha partecipato alle celebrazioni...