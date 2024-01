Senzatetto morto in Piazza Pleibiscito

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè stato trovatoinPlebiscito E’ successo proprio alle spalle del palco del concertone di Capodanno a Napoli, sotto il porticato. Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un uomo dell’apparente età di 30-40 anni. Sul posto il personale del 118 che ha riscontrato il decesso per cause naturali. Intervenuta anche la polizia per avviare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... è emerso che dovrebbe trattarsi di un clochard di origini asiatiche, probabilmentedi stenti ... Un Capodanno triste quello nel Napoletano che oltre alla morte di unc'è da registrare, ...Da quanto si appende si tratterebbe di uno dei tantiche stazionano sotto i portici in ... è emerso che dovrebbe trattarsi di un clochard di origini asiatiche, probabilmentedi stenti ...Il suo corpo, ormai senza vita, era a poca distanza dal palco del concerto di Capodanno, dove i The Kolors e Arisa hanno cantato insieme ai migliaia di napoletani accorsi in piazza per festeggiare l'a ...Napoli, 1 gennaio 2023 – Un uomo, all’apparenza di 30-40 anni, è stato trovato morto questa mattina in piazza del Plebiscito a Napoli. Si tratterebbe di un senzatetto di origini asiatiche, che d’abitu ...