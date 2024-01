Selvaggia Lucarelli in lacrime dalle risate con Lorenzo Biagiarelli a Budapest | «Era meglio il cenone a Crotone»

Non è riuscita a trattenersidavanti a questa foto di Valentina Ferragni . Si sa che la giornalista non prova particolare simpatia per la famiglia di influencer, Chiara Ferragni in primis. E così quando si è ...Leggi anche ›contro Federica Brignone e Sofia Goggia: "Bulle tra i bulli" Quante volte vi hanno detto che non siamo capaci di 'fare squadra' rispetto ai maschi Che 'il ...Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli hanno trascorso il Capodanno a Budapest, in Ungheria e hanno deciso di fare il cenone in uno dei ristoranti più rinnomati ...La decisione del compagno di Selvaggia Lucarelli le spezza il cuore, le sue parole non fanno piacere all'opinionista.