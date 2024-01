Sci fondo | Tour de Ski Amundsen domina a Dobbiaco | 9Pellegrino

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il norvegese si aggiudica la terza tappa, l'inseguimento in tecnica libera- Harald Ostberghato la terza tappa della diciottesima edizione delde Ski, l'inseguimento in ...

E’ il giorno in cui si capirà veramente chi il Tour de Ski può vincerlo e chi, invece, non riuscirà ad essere protagonista. La seconda tappa ... (oasport)

... l'inseguimento in tecnica libera sulla distanza di 22 chilometri che a Dobbiaco, in provincia di Bolzano, ha inaugurato il 2024 suglistretti. Il 25enne norvegese, dopo aver condiviso i primi ...L'inseguimento in tecnica libera sulla distanza di 22 chilometri di Dobbiaco (Bolzano) inaugura il 2024 didie lo fa con la vittoria di Harald Østberg Amundsen, che domina la terza tappa del Tour de Ski. Il venticinquenne norvegese forza la mano al 15° km e allunga sul connazionale Erik Valnes, ...Il norvegese si aggiudica la terza tappa, l'inseguimento in tecnica libera DOBBIACO (ITALPRESS) - Harald Ostberg Amundsen ha dominato la terza ...Situata ai piedi del Colle del Piccolo San Bernardo, La Thuile vanta centinaia di chilometri di piste da sogno per ogni livello di difficoltà e pratica sportiva, incluso lo sci di fondo. In ...