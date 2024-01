Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Ho fatto una gara intelligente | viaggio senza punti di riferimento in questi giorni”

(Di lunedì 1 gennaio 2024)tiene alta ancora una volta da solo la bandiera dello sci diitaliano e sfodera una buona prestazione nell‘inseguimento di 20 km a tecnica libera di Dobbiaco, valevole come terzo e ultimo atto della tappa inaugurale del Tour de Ski 2024. L’azzurro, partito nono con un distacco di 1’24” dalla testa, ha confermato la sua posizione anche all’arrivo recuperando terreno però nei confronti del leader (1’08” dal vincitore norvegese Amundsen) e chiudendo in scia al gruppone in lotta per il podio. “Ho disputato una. Ho preferito non rispondere agli scatti di chi guidava il mio gruppetto andando regolare, e alla fine sono riuscito a rientrareperdere tempo.un po’di ...

L'anno dellodisi apre con l'inseguimento in tecnica libera, terza tappa del Tour de Ski . A Dobbiaco, Bolzano, Jessie Diggins taglia il traguardo per prima , competando i 22 chilometri di gara in 58'18'...di, la curiosità si sposta a Minneapolis . Biathlon, occhio ai mondiali di Nove Mesto . Gli altri appuntamenti iridati . Le gare italiane al femminile per esaltare la Valanga Rosa. Come ...Roma, 1 gen - L’Italia schiera dodici uomini e nove donne nella 18ª edizione del Tour de Ski, tradizionale evento della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma tra le nevi di Italia e Svizzera. L ...Fuga solitaria per Jessie Diggins che parte in testa e taglia per prima il traguardo nell'inseguimento in tecnica libera di Dobbiaco (Bolzano), terzo ...