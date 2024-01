Sci alpino | la classifica degli italiani più vincenti in Coppa del Mondo | Goggia e Brignone minacciano Tomba… se sommate!

(Di lunedì 1 gennaio 2024) All’alba dell’anno solare 2024, le vittorie italiane nelladeldi scisono 317. Di esse, 192 sono arrivate nel settore maschile, 124 dall’ambito femminile (dove recentemente Federicae Sofiasi sorpassano e contro sorpassano nel ranking dell’azzurra più vincente di ogni tempo), 1 in un team event. Sono 33 gli uomini impostisi in almeno un occasione, mentre le donne sono 21. La storia è cominciata il 3 marzo 1967, quando Giustina Demetz primeggiò ex aequo con la francese Marielle Goitschel nella discesa libera del Sestriere. La controparte dotata di cromosoma Y, seppur successivamente più blasonata, dovette invece attendere l’affermazione di Gustav Thöni nel gigante della Val d’Isere, datata 11 dicembre 1969., e Thöni ...

Brignone out nella prima manche Lienz (AUSTRIA) - Mikaela Shiffrin concede il bis a Lienz : dopo la vittoria di ieri in gigante, la fuoriclasse ... (247.libero)

Prime gare del 2024 in arrivo per la Coppa del Mondo di sci alpino , che nel weekend dell’Epifania sarà grande protagonista. In programma un fine ... (oasport)

Dopo Bormio, e con una lotta per la classifica generale ormai andata in fumo, la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino maschile apre l’anno nuovo ... (oasport)

Da mercoledì 3 gennaio la pista 1 del Monte Zoncolan sarà a disposizione delle gigantiste e slalomiste della squadra italiana femminile di sci alpino che ha scelto il Friuli Venezia Giulia per preparare al meglio la prossima tappa di Coppa del Mondo di Kranjska Gora, in Slovenia dove, il 6 e 7 gennaio si disputeranno un gigante e uno slalom. Le atlete si alleneranno in regione fino alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. La località carnica diventa vetrina turistica nel paese nordico. In arrivo anche le campionesse azzurre Brignone e Bassino.