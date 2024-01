Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Kranjska Gora 2024 | orari | tv | streaming In programma gigante e slalom

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ladeldi scifemminile 2023-si prende qualche giorno di vacanza. Per assistere alle prime gare del nuovo anno bisognerà aspettare il weekend del 6 e 7 gennaio. Lo scenario sarà quello di(Slovenia). La pista denominata “Podkoren” sarà palcoscenico, come tradizione, di due gare tecniche. Sabato 6 gennaio si inizierà con il. La prima manche della gara tra le porte larghe scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda sarà alle ore 12.30. Passando alla giornata di domenica 7 gennaio, invece, saranno protagonisti i rapid gates, con i medesimidel. Si tratta di una tappa di grande importanza perchè, con 200 punti in palio su discipline tecniche, potrebbe dare ulteriormente benzina ...

La squadra svedese di sci sceglie lo Zoncolan per ritiri e allenamenti. La squadra svedese di sci femminile ha scelto il monte Zoncolan e la regione Friuli Venezia Giulia come sede per i ritiri e allenamenti.