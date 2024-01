“Sarà perchè ti amo” | a tutto Leao | la dedica al Milan | i top mondiali e Pioli ‘aggressivo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 gennaio 2024) “Dico alle persone di non arrendersi mai. Cinque anni fa ero un bambino, giocavo in Francia e oggi sono alin uno dei club migliori del mondo. Entrare a San Siro con la palla e indossare la maglia delè sempre una gioia“. Inizia così una lunga intervista concessa da Rafaela “Sky”. Il campione portoghese si racconta tra passato, presente e futuro, spende parole al miele per il, ne condivide gli obiettivi e parla da leader. La carrieraha ripercorso la sua carriera dall’esordio allo Sporting all’esperienza al Lille, fino all’arrivo e alla consacrazione al. “Sono ancora giovane, ma se mi guardo indietro e penso a ciò che ho fatto sono contento. – ha dichiarato – Mi ricordo benissimo allo Sporting il mio esordio da professionista, fu un momento magico ...