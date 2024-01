Samsung Galaxy S24 Ultra con una favolosa funzione della fotocamera

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Potrebbe non sembrare che il colosso di Seul stia introducendo molte nuove funzionalità con ilS24in termini di hardware, ma che stia cercando di sfruttare al massimo l’hardware. L’azienda sudcoreana non ha migliorato la risoluzioneo le dimensioni del sensore, ma offrirà più funzionalità ed una qualità ottimizzata (come nel casopossibilità di ingrandire 5x durante la registrazione di video 8K). Un’altra caratteristica è la registrazione video con frame rate elevato. Come riportato da “SamMobile“, un nuovo rapporto del tipster Ice Universe afferma che ilS24sarebbe in grado di registrare video 4K a ben 120fps. Pochissimi smartphone al mondo possono registrare video ...

