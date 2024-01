Salto con gli sci femminile | Pinkelnig si impone sul Large Hill di Oberstdorf Sieff e Lara Malsiner nelle 30

Le criticità Quelle emerse nel rendimento non sono in Europa ,due finali consecutive ... Anche perché il futuro di Mourinho passerà attraverso ildi qualità dei risultati in campionat o. In ...... 'Credo che Italia Viva stia tenendosi le mani libere per fare un ragionamentola maggioranza ... Quasi quasi faccio una Tirana Agosto è mese da parola chiave di politica in purezza: "...CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2023-2024 1 Stefan Kraft (Austria) 769 2 Andreas Wellinger (Germania) 607 3 Pius Paschke (Germania) 493 4 Karl Geiger (Germania) 465 5 Ryoyu Kobayashi (Gia ...A Oberstdorf il capolavoro della detentrice della sfera di cristallo, che batte la canadese Abigail Strate. Peccato per il secondo salto di Annika Sieff, che ottiene solo ...