Saldi 2024 in Toscana | il via da venerdì 5 gennaio

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Anno nuovo, arrivano iinvernali. Il 3via in Valle d'Aosta, il 5 in tutte le altre regioni,compresa L'articolo proviene da Firenze Post.

Mercoledì 3 gennaio a dare il via agli sconti sarà la Valle d’Aosta, per tutte le altre regioni si inizierà venerdì 5 Saldi invernali 2024 alle ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Saldi invernali 2024 alle porte. Mercoledì 3 gennaio a dare il via agli sconti sarà la Valle d’Aosta, per tutte le altre regioni ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Saldi invernali 2024 alle porte. Mercoledì 3 gennaio a dare il via agli sconti sarà la Valle d’Aosta, per tutte le altre regioni ... ()

Saldi invernali 2024 : quando iniziano regione per regione quando iniziano i Saldi invernali 2024 in Italia? Con l’arrivo del nuovo anno gli italiani ... (tpi)

(Adnkronos) – Saldi invernali 2024 alle porte. Mercoledì 3 gennaio a dare il via agli sconti sarà la Valle d’Aosta, per tutte le altre regioni ... ()

Le vendite di fine stagione invernale, i cosiddetti '', si svolgeranno quest'anno anche in Veneto a partire dal giorno 5 gennaio fino al 28 febbraio, così come previsto dalla disciplina regionale attualmente in vigore. In ...Secondo Vincent Strubel , il direttore dell'agenzia nazionale francese della sicurezza dei sistemi di informazione, i giochi olimpici "saranno un po' come "il periodo deiper la ...La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, riunitasi il 21 novembre scorso, ha accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a ...Mercato Milan, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma a prezzo di saldo già a gennaio: spunta la novità sulla clausola rescissoria Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma a gennaio. Come riferito da Fo ...