Russia-Ucraina | a chi conviene il silenzio? La guerra è in stallo | gli interessi no | meno se ne parla | minori sono le pressioni dei gruppi contrari all’invio di armi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il 2023 si sta chiudendo con alcune apparenti certezze: che l’uso di missili e droni suicidi sui centri urbani possa cambiare il corso della, che il presidente russo Vladimir Putin avendo rialzato la testa si possa permettere di incontrare i leader stranieri, che larusso-stia scomparendo dai radar dei media e cheprima o poi dovranno dialogare direttamente, come non succede dall’incontro di Antalya dell’11-14 marzo 2022. Attacchi inutili – Il recente intensificarsi degli attacchi missilistici russi sulle città ucraine e di Kiev contro gli oblast russi attorno ai confini ucraini, anche se causa pesanti perdite di civili e solleva pesanti interrogativi etici e di diritto internazionale, non ha un reale impatto tattico sul conflitto, ancor...

