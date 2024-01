Rumor | un’altra stella della AEW vorrebbe lasciare la federazione

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Sono sorte speculazioni secondo cui unadell’AEW potrebbelaper tornare in WWE, dove di recente ha firmato nuovamente sua moglie. Il lottatore in questione è Malakai Black, precedentemente noto come Aleister Black nella compagnia con base a Stamford. Il trentottenne aveva chiesto pubblicamente di essere svincolato dall’AEW nel 2022, ma la sua richiesta non è stata accolta. Attualmente, è sotto contratto con All Elite Wrestling fino al 2027. Prima di unirsi alla promozione di Jacksonville, Black aveva trascorso cinque anni in WWE per poi essere licenziato nel 2021, con le divergenze creative citate come principale motivosua partenza. Malakai è attualmente membrofazione House of Black insieme a Buddy Matthews e Brody King. L’ex campione NXT non ha ...