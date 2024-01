Roselline di patate e pancetta | bellissime e deliziose!

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ledisono un ottimo contorno per secondi di carne, ma rappresentano anche un aperitivo scenografico e invitante. Per realizzarle non serve alcuna manualità, solo un po’ di pazienza e di attenzione. Per assicurarci un risultato sempre infallibile, però, dobbiamo necessariamente affettare lesottilmente. Chi di noi ha una mandolina, sarà sicura di non sbagliare, tutte le altre dovranno badare a realizzare fettine spesse mezzo millimetro. Personalmente, le aromatizzo con un trito di erbe, ma possiamo contare anche su un mix casalingo e nostrano di origano, timo, rosmarino. Cuoceremo le nostre rose negli stampini per muffin. Se sono in silicone, non serve ungerli, altrimenti imburriamoli prima di disporre le nostre creazioni. Avete voglia di cucinarle con me? Mettiamoci al lavoro, si ...

