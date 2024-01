Roma | sorpresa al tradizionale tuffo nel Tevere di inizio anno | Mr Ok rinuncia all’ultimo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Come ognisi è tenuto a, ildi Mr Ok da Ponte Cavour. Si sono tuffati nell’ordine Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois. Ultimo era previsto il vero protagonista della giornata, ovvero Mr Ok, al secolo Maurizio Palmulli. Sarebbe stato il suo 36esimonel. Ma aMr Ok si è ritirato, a causa di un problema alla schiena. Palmulli è stato comunque salutato da un grande applauso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

, 01 gennaio 2024 Come ogni anno si è tenuto a, il tradizionale tuffo di Mr Ok da Ponte Cavour. Si sono tuffati nell'ordine Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois. Ultimo era previsto il vero protagonista della giornata, ovvero Mr Ok, ...Infine la: in attesa di capire come si evolverà il rapporto con Mourinho, l'ex c.t. è il ... laè che i valori sono in continua discesa, a conferma che la fiducia in una ripresa del ...Sarà passata anche la Befana quando il Torino affronterà la prima partita di questo 2024 il 7 gennaio alle 15 e di fronte in casa si troverà il Napoli dell’ex ...(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2024 "Potrei riprovarci, vediamo se l'anno prossimo mi si saranno sistemate queste due microfratture alla colonna vertebrale. Con otto nipoti e cinque figli, non me l ...