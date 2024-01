Roma | Dybala manda segnali e attende una risposta Ma preoccupa la nuova clausola

Un'immagine catturata dagli spalti, l'argentino da solo mentre i suoi ex compagni si compattano Paulo Dybala da 'nemico' in casa della Juventus. ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Paulo Dybala da ‘nemico’ in casa della Juventus. L’attaccante argentino della Roma si presenta da avversario nello stadio che per ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Paulo Dybala da ‘nemico’ in casa della Juventus. L’attaccante argentino della Roma si presenta da avversario nello stadio che per ... ()

Daci si aspetta più continuità nelle presenze (finora solo 15) e meno contrattempi fisici che lo hanno fermato per ora a 4 gol. Pochi per un leader tecnico come lui. Mentre da Paredes , ...L'anno che si è appena chiuso ha visto la formazione allenata da Massimiliano Allegri superare di misura la. Un risultato che gli ha consentito di avvicinarsi alla vetta, visto che l'Inter non è ..."Dybala è un fenomeno ma è troppo spesso fuori. Non so se si allena male ma nel Calcio ci vuole continuità. I suoi problemi fisici sono un problema. Nemmeno io avrei preso Bonucci". Lo ha detto l'ex ...Il nuovo anno porta con sé subito il calcio italiano nelle case degli italiani con la Coppa Italia ad infiammare subito queste prime serate di gennaio. Il Milan apre la settimana contro ...