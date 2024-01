Roma | Capodanno di superlavoro per la Polizia locale | 300 interventi e una turista si tuffa nella fontana di Trevi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Gli agenti delladiCapitale hanno avuto due giorni intensi di lavoro. Sono stati oltre 300 gli. Il Comando Generale ha predisposto un piano speciale di controlli, con oltre 1300 agenti in strada tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, coordinati dal nuovo Comandante Generale del Corpo, dott. Mario De Sclavis.Capitane controlli(ilcorrieredellacitta.com)Presidiate le principali strade e gli spettacoli di fine anno Le pattuglie sono scese in strada per presidiare le principali piazze e ponti della città, il Lungotevere e i varchi di chiusura delle strade interessate dal maggiore afflusso di pedoni per assistere agli spettacoli di fine anno, tra cui il concerto svoltosi a Circo Massimo. La visita ...