Risarcimenti Ilva | finalmente i primi soldi per gli abitanti di Taranto | le cifre chiave dell’operazione

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dopo una disputa legale che sembrava interminabile arrivano iaglidel rione Tamburi a. L‘diè quell’impianto industriale su cui, non di rado, sono pubblicate notizie di cronaca sui principali giornali cartacei ed online. Si tratta d’altronde di un’acciaieria che ha contribuito alla storia industriale italiana, pur tra luci ed ombre. Ebbene, gli ultimi aggiornamenti indicano che i proprietari delle abitazioni nelle vicinanze del complesso, potranno giovarsi del risarcimento che l’dovrà versare per i danni provocati dall’inquinamento.: ecco chi ne beneficerà (Informazione Oggi)Le case localizzate ...

i cui immobili (240 ma per marito e moglie cointestatari gli indennizzi sono due) si sono deprezzati a causa della disastrosa situazione ex, si sono viste saldare da in amministrazione ... Dopo una disputa legale che sembrava interminabile arrivano i primi risarcimenti Ilva agli abitanti del rione Tamburi a Taranto. AGI/Vista - "Un incontro molto negativo. Eravamo qui per sentire quali fossero le soluzioni da parte del Governo per una soluzione che si protrae da molti anni e che negli ultimi anni è diventata dram ...