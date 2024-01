Rincari | occhio alla stangata da quasi mille euro nel 2024

Tra i maggioribalza all'poi il tunnel del Monte Bianco , quello che collega la Francia all'Italia, il cui attraversamento costerà il 5% in più. Si andrà dai 55 euro per le auto ai 200 ...... e con lui anche le proposte di bonus auto e aiuti per gli italiani, sempre più stremati da... Undi riguardo per le famiglie a basso reddito. Il primo segnale di svolta che il Governo ...Non è ancora iniziato il 2024 che già si teme per un'ondata di rincari che potrebbero svuotare le tasche di molti italiani con spese di quasi mille euro in più a famiglia (per l'esattezza 974 euro): è ...Il 2024 farà rima con rincaro. Sono tanti gli aumenti in vista del nuovo anno. Tra questi anche i pedaggi autostradali.