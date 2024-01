Rimborso 730 | perché non è ancora arrivato? Il motivo è incredibile

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Alcuni contribuenti si chiedono come mai non èildella dichiarazione modello 730. Scopriamo il. Può darsi che coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con il modello 730 senza sostituto d’imposta riscontri un ritardo nel pagamento del. Quando arriveranno i rimborsi 730? (informazioneoggi.it)Questo succededovrà essere inviato direttamente dall’Agenzia delle Entrate che ha tempi più lunghi rispetto all’invio da parte di un datore di lavoro o dell’ente che eroga la pensione, che sono i sostituti d’imposta, anticipando i conguagli a credito o a debito, si mettono tra il contribuente e il Fisco. Infatti, in questi ultimi due casi, ilè versato direttamente all’interno della ...