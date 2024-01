Ricky Gervais | Armageddon | recensione | ridere o non ridere | questo è il problema

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il film:, 2023. Regia: John L. Spencer. Cast:.Genere: stand-up comedy. Durata: 62 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix, in lingua originale. Trama:spara a zero su diversi argomenti, incluse le reazioni contrastanti al suo speciale precedente. Ci sono, essenzialmente, due versioni di: da un lato, l’autore comico che, prima in collaborazione con Stephen Merchant e poi da solo, si serve della risata per parlare di persone tristi e non del tutto compatibili con il mondo circostante; dall’altro, lo stand-up comedian con una maschera umoristica all’insegna dell’assenza di empatia, che spara a zero su qualunque argomento e contro chiunque, come ...