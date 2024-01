Renzi | «Mi auguro se ne vada il prima possibile» Il Pd attacca | «Meloni chiarisca»

Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo. Biella, deputato vercellese di FdI ferisce con ... In attesa che tolgano il porto d'armi al deputato pistolero, miche Delmastro se ne vada il ...Durissimo Matteosui social: " Mentre gli italiani giocano a Risiko e storpiano le canzoni ... miche Delmastro se ne vada il prima possibile dal governo ". Serracchiani, Pd è stata tra i ...Protagonisti ormai indiscussi del dibattito politico, i social "ospitano” sempre più anche i momenti privati dei leader, che non disdegnano di rendere partecipi i propri follower dei momenti personali ...Ironico i l commento di Matteo Renzi sui social: «Cioè mentre gli italiani giocano ... In attesa che tolgano il porto d'armi al deputato pistolero, mi auguro che Delmastro se ne vada il prima ...