Renzi e il «deputato pistolero» di FdI | i dubbi sulla festa con Delmastro | cosa non si spiega su armi e invitati

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Se questo è il modo per iniziare l’anno dei deputati di Fratelli d’Italia «figuratevipotrà accadere in questo 2024» scherza amaro Matteo, a proposito dell’incidente con la pistola deldi FdI Emanuele Pozzolo alla fine di unadi Capodanno a Rosazza, nel Biellese. Sui social,ironizzavicenda: «Cenone di Capodanno. Tutti noi lo passiamo nel modo che ci sembra più normale. Chi a sciare, chi in piazza a un concerto, chi a ballare. Quest’anno noi siamo stati a casa con alcuni amici: abbiamo mangiato e bevuto bene e poi vai di karaoke e chitarra fino alle tre del mattino. Persone normali, insomma, come tutti quelli che brindano al nuovo anno in modo normale. Poi ci sono i deputati della Meloni. Che di normale hanno ben poco. Cioè mentre gli italiani ...