Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica dei più ricchi Drastico crollo per Marc Marquez…

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il Mondiale2024 prenderà il via nel weekend dell’8-10 marzo col GP del Qatar. Sarà il circuito di Lusail a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, caratterizzata da ben 22 Gran Premi e che durerà otto mesi, concludendosi il 17 novembre a Valencia. Si preannuncia grande spettacolo in giro per tutto il Pianeta, i centauri sono pronti a fronteggiarsi per la conquista del titolo iridato. Si accendono i motori e ne vedremo davvero delle belle. Francesco Bagnaia si presenterà ai nastri di partenza da Campione del Mondo. Il piemontese della Ducati andrà a caccia del terzo sigillo iridato consecutivo, pronto a una nuova sfida con lo spagnolo Jorge Martin e magari anche conMarquez, che ha lasciato la Honda per arrivare in Ducati del Team Gresini. Ci proverà anche l’Aprilia con Maverick Vinales e Aleix Espargarò, mentre Fabio Quartararo ...