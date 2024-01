Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica dei più ricchi | Verstappen prende il largo Tra Leclerc e Sainz…

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il Mondiale F1 2024rà il via nel weekend del 29 febbraio-2 marzo col GP del Bahrain. Sarà il circuito del Sakhir a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, caratterizzata da ben 24 Gran Premi e che durerà più di nove mesi, visto che si concluderà l’8 dicembre ad Abu Dhabi. Sarà un’annata agonistica decisamente intensa in giro per tutto il mondo, pronta a regalare grande spettacolo ed emozioni a non finire. Maxsi presenterà ai nastri di partenza con tutti i favori del pronostico, visto che ha vinto gli ultimi tre Mondiali: l’olandese ha dominato l’ultima stagione con il record di vittorie di Gran Premi e punta a una storico tris, forte di una formidabile vettura come la Red Bull. La Ferrari spera in una rinascita: Charlese Carlos Sainz cercheranno di essere protagonisti, ma fronteggiare la scuderia ...