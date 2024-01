Quando si girano i neonati e da quale età è meglio allertare il pediatra

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 1 gennaio 2024) I primi mesi di vita dei bambini sono per molti aspetti i più delicati, in quanto il raggiungimento (o meno) delle varie tappe dello sviluppo consente di intuire e approfondire la presenza di eventuali disturbi e problemi. In questa prospettiva è utile approfondiresi, in quanto questa è una delle prime abilità motorie che il neonato acquisisce. Lo sviluppo motorio nei: un percorso individualesi parla di sviluppo motorio neiè doveroso tenere presenti due elementi fondamentali. Il primo, riprendendo quanto riportato in un documento della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), è che lo sviluppo motorio è un processo che prevede l’intreccio, complesso e continuo, dello sviluppo non solo prettamente fisico ma anche ...