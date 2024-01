Proiettile uccide una donna a Napoli | in due perdono le mani a Roma

Leggi su iltempo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ennesimo tragico bilancio per la notte della fine dell'anno: ladi 45 anni colpita da unvagante ad Afragola e ricoverata in gravi condizioni è morta. Concetta Russo, 45 anni, era colpita la notte di Capodanno da unvagante mentre si trovava nella sua casa di via Plebiscito ad Afragola a. Era stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni e purtroppo non ce l'ha fatta. Indagano i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Colpita anche un'altra, nel quartiere di Forcella a, sempre vittima di unvagante: si trovava sul balcone di casa sua quando è stata colpita, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli. A Giugliano, sono rimasti ustionati due ragazzi di 17 anni nel ...