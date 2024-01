Programmi 2024 | da C' è Posta a Sanremo e Ciao Darwin | quello che vedremo

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dai format firmati da Maria De Filippi, come Amici e C'èPer Te, alle sfide de L'Isola dei Famosi al termine della stagione ancora in corso del Grande Fratello. Non mancano i ritorni di Antonella Clerici, Carlo Conti e Stefano De Martino in prima serata fino ai grandi eventi: qualiRai e Mediasetnei prossimi mesi? Si parte il 7 gennaio con Luce nella Masseria. Previste puntate de Il Commissario Montalbano in replica. Salvo cambiamenti di palinsesto, grande attesa per il ritorno di Virginia Raffaele su Rai1 con Colpi di Luna il 12 e il 26 gennaio. La Vita è Meravigliosa dal 13 gennaio al 3 febbraio; terza stagione di Doc Nelle tue Mani dall'11 gennaio al 7 marzo (qui tutte le novità, salta puntata 8 febbraio per). La fiction su Califano, con Leo Gassmann protagonista, è stata fissata ...