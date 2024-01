Probabili formazioni Roma-Cremonese | ottavi Coppa Italia 2023 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ledi, match deglidi finale di. Allo stadio Olimpico torna l’incubo grigiorosso per i giallorossi, che questa volta sperano di non farsi eliminare da una formazione che ora peraltro si trova in Serie B: in palio ci sono i quarti di finale. Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 3 gennaio, diretta tv su Canale 5. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, José Mourinho e Giovanni Stroppa.– Tanto turnover per Mou: davanti Belotti con Azmoun, Celik ritrova spazio sulla corsia di destra, ancora non pronto Kumbulla.– Stroppa si affida a Okereke lì davanti, non serve comunque il turnover perché la Serie B è ferma per la sosta invernale. Le ...

Liverpool - Newcastle è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: tv,, pronostici. Si è creato un intenso traffico ai piani alti della Premier League. L'ultima 'parola', in questa ventesima giornata, spetta al Liverpool , che scenderà in campo ad ...Ledi Atalanta - Sassuolo, match degli ottavi di finale di Coppa Italia . Sfida molto interessante quella del Gewiss Stadium tra i nerazzurri e i neroverdi, entrambe desiderose di ...La partita Las Palmas-Barcellona di giovedì 4 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 19° giornata della Liga 2023-2024 ...La partita Girona-Atletico Madrid di mercoledì 3 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 19° giornata della Liga 2023-2024 ...