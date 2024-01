Probabili formazioni Inter-Verona | diciannovesima giornata Serie A 2023 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La formazione nerazzurra vuole continuare la propria marcia per consolidare il primato in classifica e staccare ulteriormente la Juventus. I gialloblù, dal canto loro, hanno bisogno di punti salvezza e sperano di realizzare una grande sorpresa nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza. Si parte alle ore 12:30 di sabato 6 gennaio e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Ecco allora le possibili scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Marco Baroni.– Sono da valutare le condizioni di Lautaro Martinez, ma in caso di nuovo forfait ci sarà ancora una volta Arnautovic in attacco ad ...

