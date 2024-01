Premier League | Liverpool-Newcastle LIVE dalle 21

I pronostici di lunedì 1 gennaio : Premier League senza soste, si gioca anche in Championship , League One e League Two. Capodanno in compagnia dei ... (ilveggente)

Quattro punti nelle ultime due gare disputate per il di De Zerbi per chiudere il 2023 in modo positivo. Uun'iniezione di fiducia importante per ripartire con l'entusiasmo giusto nel nuovo anno in ...Menzione d'onore a riguardo è stata fatta per Unai Emery , ora tecnico dell'Aston Villa in grande smaglio e terzo in. L'allenatore spagnolo è riconosciuto per le sue sessioni di ...La 20ª giornata di Premier League si chiude al " London Stadium " con il confronto tra il West Ham e il Brighton. Gli " Hammers " stanno attraversando un periodo di forma straordinario, 4 vittorie nel ...La 20ª giornata di Premier League si chiude al " London Stadium " con il confronto tra il West Ham e il Brighton. Gli " Hammers " stanno attraversando un periodo di forma straordinario, 4 vittorie nel ...