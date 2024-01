Pomezia | revocata la delibera per i monumenti naturali cava Tacconi e laghetti di Pratica di Mare

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 gennaio 2024), 1 gennaio 2024 – Sono stati approvati,, i primi tre punti all’odg dell’importante consiglio comunale convocato dalla maggioranza guidata dal sindaco Veronica Felici. Il primo punto – Verifica condizioni per l’affidamento in house providing dei servizi socio-assistenziali ed educativi “assistenza educativa scolastica, trasporto scolastico disabili e amico bus, servizio ausiliario presso le scuole dell’infanzia comunali e gestione asili nido comunali”, è stato approvato all’unanimità. Particolarmente importante il terzo punto in discussione, “Revocadi CC n. 32 /2021 avente ad oggetto: proposta di pome e dune e bosco del Pigneto e bacini di Campo Selva”. “Si sta riportando all’ordine il modo di governare la città a livello urbanistico, senza le contraddizioni quali connotazioni delle passate amministrazioni, ‘con una mano finti ...