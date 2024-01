Più di 700 interventi dei Vigili del Fuoco per i botti di fine anno

Leggi su agi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AGI - Sono stati 703 nella notte glideidelper incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capod, l'8,8% in più rispetto ai 646 dello scorso. Moltiriguardato incendi di cassonetti e di alcune auto parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altrisono stati in Piemonte (46), Lombardia (69), Veneto e Trentino Alto Adige (47), Friuli Venezia Giulia (21), Liguria (42), Toscana (49), Marche (25), Umbria (22), Lazio (74), Abruzzo (16), Molise (1), Campania (38), Basilicata (6), Calabria (9), Puglia (60), Sicilia (52), Sardegna (25). Una donna di 47 anni è stata colpita all'addome da un proiettile vagante. È accaduto a Napoli, nel quartiere Forcella. La ...