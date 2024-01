Più brutto di papà Piovono insulti su Yari e Romina Power | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) A L'Anno che Verrà, il grande show di fine anno di Rai 1, in onda come da tradizione in diretta la sera del 31 dicembre dalle 21, con la conduzione di Amadeus, si sono esibiti Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D'Amico, Gli Autogol, Maninni, e soprattuttoCarrisi, che hanno scatenato il popolo social. "Da notare che ieri, mentre Canale 5 sfoggiava Albano, su Rai 1 ci si è dati al pezzotto cone il figlio, piùdi", si legge su Twitter. "Pazzesco che adessodebba cantare tutto lei, perché invece di Albano accanto si trova...", aggiunge un altro. Una performance quella di ...