Piogge | freddo e neve | ecco cosa accadrà dopo la tregua di Capodanno

Meteo , in arrivo nei prossimi giorni una forte instabilità climatica che porterà maltempo in collina e montagna su diverse regioni. Ecco, invece, a ... (lanotiziagiornale)

'La perturbazione raggiungerà il nostro Paese già venerdì 5 gennaio , accompagnata dache ... Con ilanche la pioggia e la neve in montagna fino a quote collinari e ancora più in basso, ...... giorno dell'Epifania, una intensa perturbazione, collegata a una saccatura in arrivo dal Nord Europa, raggiungerà il nostro Paese, causando un significativo peggioramento conbattenti e ...Stop, punto, finito. L’Anticiclone sta salutando definitivamente le nostre regioni e le condizioni meteo climatiche ne trarranno certamente giovamento. Qualche giorno di stabilità atmosferica ci può… ...A partire dal prossimo venerdì 5 gennaio è atteso il transito di un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa ...