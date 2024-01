Petardo esplode e ustiona due giovani | uno è in pericolo di vita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Giugliano intervengono nell’ospedale San Giuliano per due 17enni feriti. I due ragazzi, incensurati, poco prima erano stati trasferiti nel pronto soccorso con ferite da ustione al volto e alle mani. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i due si siano feriti nel tentativo di accendere un grossoa Melito di Napoli, in via Don Raffaele Abete. Il primo minore è in prognosi riservata indi. Il secondo minore è in attesa di intervento chirurgico alla mano, non indi. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Melito L'articolo proviene da Anteprima24.it.