Pesticidi nei piatti | migliorano i dati | ma preoccupa la frutta | presenti tracce di residui nel 67 | 96% dei campioni

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Circa un mese fa, a Strasburgo, è stata respinta la proposta di ridurre l’uso deientro il 2030, avanzata da diversi Paesi europei. Inoltre, è stata confermata la possibilità di utilizzare il glifosato per almeno altri dieci anni. Mentre l’Europa attualmente fatica a trovare una formula chiara e rapida per limitare l’utilizzo di erbicidi, insetticidi e altre sostanze fondamentali per mantenere i livelli attuali di produzione agricola, cresce la consapevolezza tra i consumatori dei rischi legati alla presenza dinei prodotti alimentari. A conferma di questa crescente attenzione, ogni anno Legambiente pubblica il dossier “Stopnel piatto“, offrendo un’idea chiara del numero di fitofarmaci che finiscono sulle nostre tavole. Nell’edizione del 2023, la buona notizia è che si registra una diminuzione di tali ...