Perugia Il 6 gennaio apertura straordinaria del mercato di Pian di Massiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nel giorno dell’Epifania adisaranno presenti gli operatori delsettimanale che si svolge ogni sabato nel parcheggio di piazzale Umbria Jazz dalle 8 alle 14. La giunta comunale, su proposta dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, ha infatti accolto la richiesta della FIVA Confcommercio, in rappresentanza degli operatori commerciali su aree pubbliche, finalizzata a svolgere una edizionenella giornata festiva di sabato 62024, anziché nella data anticipata prevista dal regolamento.

Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B SquadraPer ilè soltanto il secondo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia ma la ripresa del campionato bussa già alle porte. Il 7gli uomini di Alessandro Vittorio Formisano si esibiranno ...... con ancora gli scontri diretti a disposizione, da giocarsi negli ultimi due turni di regular season il 13 (al "PalaBarton" di) e il 21(in casa contro le bustocche). In mezzo, i ...Si verificano precipitazioni a carattere di pioggia debole. Meteo Perugia 3 giorni Lunedì 1 Gennaio: giornata prevalentemente nuvolosa, min 9°C, max 11°C. Nel dettaglio: cielo molto nuvoloso o coperto ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Massa Carrara (Massa Carrara). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia ...