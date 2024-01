Perché lo Stato dovrebbe tornare a finanziare i partiti

Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 Poco importa se sei il campione del mondo di Formula 1: se non hai compiuto 30 anni non puoi guidare un’auto da ... (dayitalianews)

Il 2023 è stato un anno in cui sono state le donne a fare la differenza. Da Elodie ad Annalisa, passando anche per Taylor Swift L'articolo Perché il ... (novella2000)

Dodici mesi fa, il mercato aveva prezzato rapidamente una ripresa trainata dalla Cina, per poi cambiare idea quando il ritmo della ripresa e'deludente. Ora, pero', ci sono piu' fattori da ......sposati a novembre L'UOMO IN OSPEDALE PSICHIATRICO L'uomo non èancora interrogato: si trova in un ospedale psichiatrico. Agli agenti che lo hanno fermato ha però detto di 'saperesi ...