Perché le partite di Arnaldi e Bronzetti sono state interrotte | cosa è successo a Brisbane

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Capodanno in campo per Matteoe Lucia, ma i due tennisti italiani sivisti interrompere i rispettivi match a causa della pioggia. Il ligure stava affrontando l’ungherese Marton Fucsovics al primo turno del torneo ATP 250 di, dove aveva perso il primo set al tie-break (7-5, con un micidiale uno-due del magiaro sul 5-5 strappando il servizio al rivale proprio nello scambio risolutore) e si trovava in svantaggio per 1-0 nella seconda frazione (aveva appena inizio il proprio turno in battuta, 15-0). Luciasi trovava invece in vantaggio contro la statunitense Ashlyn Krueger al primo turno del torneo WTA 500 di: primo set vinto per 6-4, ma l’americana aveva operato un break nella seconda frazione e conduceva per 3-2, prossima a iniziare il ...