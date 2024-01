Perché le elezioni europee 2024 fanno gola agli hacker russi La versione di Pina Picierno

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La tecnologia informativa ha rivoluzionato le nostre società e oramai attraversa tutti i nodi della contemporaneità con effetti dirompenti che si sono tramutati in enormi vantaggi, ma anche in pericoli crescenti. È cambiata la cultura dell’informazione e con essa anche la società, compresa la sfera della partecipazione democratica e della comunicazione politica. Lo sviluppo di una nuova forma di interazione tra cittadini e istituzioni ha generato fenomeni sempre più preoccupanti, in primis quelli legati alla disinformazione che inevitabilmente ledono l’essenza stessa di un sistema democratico: lo svolgimento dilibere ed eque. La democrazia vive della partecipazione dei cittadini e si fonda sulla possibilità di prendere decisioni libere e informate. Al contrario, la manipolazione del dibattito pubblico e l’adulterazione delle notizie minano le fondamenta delle ...