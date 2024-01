Perché alcune star hanno detto basta alle uscite romantiche? “Stufe del romaticismo | indipendenti | meglio la vita sociale di una relazione” | il parere dell’esperta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dopo i 50 anni le donne smettono di essere interessate agli appuntamenti romantici? L’esperta di relazioni e ‘dating coach’ Julie Spira, ha spiegato al Daily Mail di comedonne a un certo punto si stufino di cercare un partner per lae preferiscano concentrarsi sull’amore per se stesse. I suoi esempi riguardanocelebrità, a cominciare da Linda Evangelista. La supermodella, 58 anni, haal Sunday Times di non essere affatto interessata a uscire qualcuno e tantomeno a dormirci insieme: “Mi dà fastidio sentirlo respirare”, le sue parole. Evangelista è stata sposata con Gérald Marie ma ha divorziato nel 1993. Sulla stessa falsariga Drew Barrymore, 48 anni, che al New York Times ha: “Ho passato gran parte della miaad essere ‘innamorata del romanticismo’, ...